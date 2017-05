Manovra, Garavaglia: preoccupato per i tagli al sociale

Roma, 4 mag. (askanews) - "Ci sono problemi per cose che ci sono e per cose che non ci sono. Non ci sono, e questo ci preoccupa, il rifinanziamento del Fondo per le politiche sociali di 210 milioni di euro e la quota trasporto assistenza handicap per 37 milioni sui quali il governo si era impegnato, mentre le Regioni si erano impegnate a mettere la differenza di 50 milioni sul fondo della non autosufficienza". A spiegarlo è stato l'assessore all'Economia della Lombardia e coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni Massimo Garavaglia, uscendo dalla riunione della Conferenza. "Noi siamo dell'idea di mantenere la parola e fare la nostra parte - ha aggiunto - ma vorremmo che anche il governo lo facesse altrimenti si apre un fronte complicato e si perde anche credibilità: nel momento in cui si prende un impegno, questo impegno va mantenuto.E questo è l'ultimo veicolo utile, perché se non si fa ora non si fa più".