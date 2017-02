Marcel Proust spunta in un video per la prima volta

Milano (askanews) - Cappello nero, cappotto chiaro, passo veloce: quest'uomo che scende le scale di corsa è Marcel Proust, per la prima e unica volta nella storia ripreso in un video. O almeno potrebbe esserlo secondo uno studioso canadese che ha riconosciuto in questo filmato del novembre del 1904 l'autore de "Alla ricerca del tempo perduto".Gli indizi sono tanti: il filmato mostra il corteo di un matrimonio dell'alta società a cui è accertato che Proust partecipò, perché lo sposo era un suo amico e risulta nella lista degli invitati; i tratti del viso, l'ovale e i baffi neri, corrispondono con le foto dell'autore a noi pervenute; infine dalla sua figura si percepiscono tratti del carattere tipici di Proust, secondo gli studiosi: scende le scale da solo e velocemente ed è l'unico che non indossa cappello a cilindro e abiti scuri.