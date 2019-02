Marcia indietro Decathlon: non venderà in Francia hijab sportivi

Milano, 27 feb. (askanews) - Decathlon ha annunciato che non metterà più in vendita la versione dello hijab, il velo indossato dalle donne di religione musulmana, studiato per essere usato durante l'attività sportiva. L'azienda è tornata sui suoi passi dopo aver ricevuto una valanga di critiche da parte di cittadini e politici francesi che ci hanno visto un attacco alla laicità della Francia e ai diritti delle donne.Un dibattito acceso su cui si è espressa anche la ministra della Giustizia Nicole Belloubet, che ha definito tutta la discussione intorno alla questione "isterica" visto che la vendita dell'articolo non avrebbe infranto nessuna legge poichè il volto non sarebbe stato coperto.Decathlon ha spiegato che aveva deciso di cominciare a vendere lo hijab da sport già commercializzato in Marocco per "rendere lo sport accessibile a tutte".