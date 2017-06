Maria Bianca Farina (Ania): non esiste successo senza merito

Milano (askanews) - "Per aver portato Ania al successo" con "il metodo, la passione, e il rispetto costante di sè e degli altri nel lavoro". Con queste motivazioni è stato assegnato a Milano il Premio Socrate (riconoscimento fondato da Cesare Lanza) a Maria Bianca Farina, presidente di Ania, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. "Ha un significato importante, innanzitutto per me perché ho sempre lavorato credendo nel valore del merito, ma anche per i miei collaboratori, quindi trovarmi oggi a essere inserita tra esempi concreti di chi è arrivato al successo per il merito mi fa molto piacere e mi riempie di orgoglio; trovo che questo sia un messaggio importante per chi viene dopo di noi, per i nostri giovani, perché spesso non hanno fiducia in questo, ritengono che ci siano scorciatoie da percorrere, non è così, io sono sicura che non può esistere un successo se non c'è merito, purtroppo qualcuno è meno fortunato magari merita e non ha successo ma è sicuro che la responsabilità, il merito e la preparazione non sono mai disgiunti, un successo non può mai essere disgiunto da questi elementi".