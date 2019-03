Mattarella: aiutare gli altri fa vivere meglio se stessi

Milano, 13 mar. (askanews) - C'è chi si è impegnato nella promozione della lettura e dei libri, chi lavora per diffondere l'amore per la musica, chi ha aiutato una compagna disabile, chi combatte il bullismo, tutti volontari, tutti impegnati a mettere una passione al servizio degli altri: sono i 29 giovani ricevuti al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella da cui hanno ricevuto l'attestato d'onore di "Alfiere della Repubblica" per essersi distinti come costruttori di comunità. Tutti giovani nati tra il 1999 e il 2008, che rappresentano modelli positivi di cittadinanza.