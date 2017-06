Maturità 2017, tre consigli per affrontare la prima prova

Roma, (askanews) - Si avvicina il temuto esame di maturità e uno degli scogli principali per molti studenti è lo scritto d'italiano. Per aiutarli ad affrontare al meglio la prima prova ecco i suggerimenti ai maturandi e alle maturande 2017 del professor Luca Serianni, docente di Storia della lingua italiana dell'Università La Sapienza di Roma, pubblicati sulla pagina Facebook del ministero dell'Istruzione.Attenzione alla scelta dell'argomento e ai tempi d'esecuzione. Per il professore, l'articolo di giornale va fatto solo se si ha già esperienza di scrittura giornalistica, così come l'analisi del testo solo se si hanno una sufficiente sensibilità e conoscenza della letteratura del '900. In caso contrario, meglio il tema di ordine generale o il saggio breve."Vi consiglio di dedicare i primi cinque minuti alla riflessione sulla traccia da scegliere e almeno quindici minuti a scrivere una scaletta, vincendo la tentazione a riempire comunque la pagina bianca davanti a voi. Così come molto importante è la rilettura finale a cui dedicare almeno mezz'ora per vedere se il discorso tenga".Secondo punto, la lingua: "È ovvio che non ci devono essere errori di italiano, ma, soprattutto in un esame, possono venire dei dubbi - prosegue Serianni -. Se vi viene un dubbio guardate il vocabolario".Poi è bene dimostrare di saper svolgere un'argomentazione, usare in modo adeguato i connettivi e verificare se il discorso regge, aggiunge Serianni. Infine il consiglio per chi pensa di scegliere il saggio breve o il tema generale: "Leggere abitualmente ogni giorno, da ora in poi, un editoriale dei grandi quotidiani. I grandi editorialisti sono dei modelli eccellenti di scrittura".Il video fa parte della campagna di comunicazione #NoPanic che il ministero ha attivato per la maturità 2017. La prima prova degli esami è in calendario il 21 giugno. Ora d'inizio: le 8.30.