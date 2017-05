Maxi rogo in un deposito di plastica a Pomezia, colonne di fumo

Roma, (askanews) - Colonne di fumo nero, maxi rogo a Pomezia, alle porte di Roma, sulla via Pontina, all'interno di un deposito di plastiche, carta e altri materiali riciclati. Una grande nube di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza.Su Twitter i vigili del fuoco, al lavoro con dieci squadre, hanno invitato la popolazione a "non aprire le finestre delle abitazioni". Scuole chiuse e traffico in tilt sulla Pontina.Il video è stato postato su Facebook da un utente sul gruppo "Comitato delle Cinque Colline Laurentina", della zona di Montemigliore vicino a Pomezia.