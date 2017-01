Maxi sequestro di cocaina della Guardia di Finanza di Catanzaro

Catanzaro (askanews) - Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza di Catanzaro, sequestrati 8 tonnellate di droga, principalmente cocaina ma anche hashish, eroina e marijuana, oltre a beni per più di 8 milioni di euro; 54 le persone per le quali le Fiamme gialle, su disposizione del capo della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Nicola Gratteri, hanno eseguito altrettanti fermi in tutta Italia, con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti.Si tratta del più grande sequestro di cocaina mai eseguito in Italia; 15 le regioni coinvolte nell'operazione che, secondo il magistrato, conferma come la 'ndtrangheta calabrese - in questo caso il clan Pititto-Prostamo-Iannello di Mileto, sia al Vertice di una piramide del malaffare che fa del narcotraffico internazionale la principale voce del proprio business.La cocaina arrivava dalla Colombia e, attraverso scali in Spagna e Olanda, giungeva in Italia nei porti di Gioia Tauro, Genova e Napoli, dopodiché i clan la immettevano sulle piazze di spaccio di tutto il Paese.