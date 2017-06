May: negoziati Brexit cominceranno la prossima settimana

Parigi (askanews) - Fra una settimana cominceranno le trattative fra Unione europea e Gran Bretagna per definire i dettagli e le tempistiche dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. A confermare che i tempi verranno rispettati è stata la stessa premier britannica May durante l'incontro a Parigi con Emmanuel Macron."Deve essere molto chiaro che noi vogliamo mantenere uno stretto rapporto con l'Unione europea e i singoli Stati in futuro - ha detto May - E confermo al presidente Macron che il calendario per i negoziati della Brexit è stato mantenuto e cominceranno la prossima settimana".