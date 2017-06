Mega incendio nel veneziano, brucia capannone di rifiuti

Roma, (askanews) - Colonne di fumo e una mega nube nera a Venezia, località Fusina, in seguito a un incendio scoppiato nel capannone del riciclo rifiuti dell'azienda Ecoricicli partecipata di Veritas. Dell'impianto che tritura i rifiuti è uscito materiale incandescente che ha innescato un vasto incendio. In queste immagini, l'intervento dei Vigili del Fuoco.Nell'impianto lavoravano 10 persone, tutte in salvo. Quattro gli intossicati ricoverati in ospedale. Il Comune di Mira ha diramato una nota: "Il sindaco è in contatto con i vigili del fuoco. In attesa di maggiori informazioni, si raccomanda di mantenere a scopo cautelativo le finestre chiuse".