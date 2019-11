Meteo, Italia nell'occhio del ciclone, acqua alta a Venezia

Venezia, 12 nov. (askanews) - Le classiche immagini dell'acqua alta a Venezia raccontano una nuova giornata di maltempo in tutta Italia con perturbazioni violente e conseguenti allagamenti.Piogge al sud da Calabria a Puglia, e fenomeni in ulteriore intensificazione sull nord Est da Emilia a Triveneto nel tardo pomeriggio.A Venezia l'acqua alta ha raggiunto quasi i 130 centimetri stamattina e una settantina dentro San Marco; un nuovo picco è previsto per la notte con timore di danni alla basilica, che non ha strumenti adeguati di difesa quando il fenomeno è così intenso.Domani e giovedì 14 l'Italia conoscerà una breve tregua, ma poi un ciclone in provenienza dalla Francia tornerà a colpire nord ovest e Sardegna.