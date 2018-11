Migliaia a Roma contro la violenza sulle donne: #Siamovunque

Roma, (askanews) - E' partito da piazza della Repubblica, a Roma, il corteo del Coordinamento "Nonunadimeno" che ha chiamato a raccolta tutte le donne per una manifestazione alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne indetta dall'Onu. Migliaia le persone presenti, nonostante il maltempo. #Siamovunque, questo lo slogan, e nel messaggio letto prima della partenza del corteo è stato ribadito lo stato d'agitazione permanente."Siamo donne, lavoratrici, precarie, migranti, donne, singole, lesbiche, trans, a cui il governo vuole togliere spazio e autonomia; il disegno di legge del senatore Pillon è una vendetta nei nostri confronti, lo bloccheremo. Vogliamo separarci se non amiamo più e viviamo condizioni di violenza domestica, psicologica e sessuale e farlo tutelando i nostri figli...". E ancora: "Vogliamo poter denunciare abusi e violenze senza rischiare, perché per questo ci sia tolto l'affido". "Vogliamo scegliere sempre se avere o no figli, la maternità è un desiderio". "Oggi sarà marea femminista senza bandiere e simboli identitari. I nostri corpi ci rappresentano, lo stato di agitazione globale permanente verso lo sciopero globale delle donne dell'8 marzo è appena cominciato, noi siamo ovunque".