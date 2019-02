Migranti, direttore Cara Mineo: in Italia 600mila zombie

Mineo, 7 feb. (askanews) - "Nel nostro Paese ci sono 600mila dinegati, persone che hanno perso non solo il diritto all'accoglienza, ma hanno perso lo status. Sono degli zombie che vivono nel nostro paese...". Lo ha detto il direttore del Cara di Mineo Francesco Magnano, rispondendo ai cronisti all'interno della struttura d'accoglienza."Io sono cattolico e Papa Francesco sostiene che tutta l'Africa possa entrare in Europa, ma se prima non daremo risposte al popolo italiano per la presenza di questi 600mila dannati della terra che vivono nelle nostre campagne e nelle nostre città..."."È inammissibile continuare a fare arrivare flussi migratori dalla Libia e dall'area Sub-Sahariana. A queste 600mila persone dobbiamo dare risposte nel più breve tempo possibile perché in Italia siamo in una situazione paradossale come le grandi bidonville che ci sono in Calabria e a Foggia".