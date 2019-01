Migranti, il medico della Sea Eye: serve aiuto, il tempo peggiora

Roma, (askanews) - "La situazione diventa più difficile ogni giorno, queste persone hanno bisogno di aiuto immediato. Non possiamo lasciarli annegare e non possiamo rimandarli in Libia".E' una parte dell'appello di Nicole, medico sulla Professor Albrecht Penck, la nave Sea Watch con a bordo 17 migranti da oltre due settimane in mare in acque maltesi, come la nave Sea Watch, in attesa di un porto in cui sbarcare.Il medico, in un video postato sul profilo twitter della nave della ong in cui si vede l'imbarcazione in balia delle onde ripresa da un drone, fa il punto sulla situazione a bordo e avverte: "Quando tra stanotte e domani il tempo peggiorerà la situazione si complicherà ulteriormente perché le onde arriveranno sul ponte e entrerà dell'acqua nel container". "Abbiamo urgentemente bisogno di una soluzione per permetterci di sbarcare prima che la situazione diventi ancora più difficile".