Migranti, la nave Diciotti arrivata al porto di Trapani

Trapani, (askanews) - Ha attraccato poco dopo le 15 al molo Ronciglio di Trapani la nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 67 migranti salvati nei giorni scorsi nel canale di Sicilia. Sul molo c'erano polizia, carabinieri, guardia di Finanza, capitaneria di porto e Croce Rossa.L'ingresso in porto è stato salutato da alcune decine di attivisti della rete #RestiamoUmani in maglietta rossa che hanno applaudito l'arrivo della nave.La nave stava per entrare nel porto verso le 12, salvo poi fare rotta verso il largo in attesa di ulteriori accertamenti per far luce sul presunto dirottamento avvenuto quattro giorni fa a bordo della rimorchiatore Vos Thalassa.Due migranti sono stati denunciati. Devono rispondere di violenza, minacce e dirottamento. A decidere saranno i magistrati della Procura di Trapani, dopo aver valutato le accuse.