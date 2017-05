Migranti, Minniti: oggi presentiamo modello Milano a Italia e Ue

Milano (askanews) - "Oggi noi segniamo un passo straordinario, Milano diventa un riferimento molto importante. Noi oggi presentiamo all'Italia e all'Europa il modello Milano, un modello che tiene insieme due principi assoultamente fondamentali, quello dell'accoglienza e dell'integrazione con il principio della sicurezza. La forza di una comunità sta nel tenere insieme tutte e due le cose." E' quanto ha affermato, tra l'altro, il ministro dell'Interno, Marco Minniti, durante il suo intervento in Prefettura a Milano per la firma del "Protocollo Immigrazione"."Nel momento in cui noi pensiamo ad un progetto di accoglienza diffuso, in cui ognuno si assume le proprie resposanbilbilità naturalmente in un rapporto amichevole tra lo Stato e le istituzioni locali, noi facciamo uno straordinario passo in avanti perché l'accoglienza diffusa è la chiave dell'integrazione".