Migranti, naufragio di Lampedusa nel video della Guardia Costiera

Lampedusa, 8 ott. (askanews) - In questo video, diffuso dalla Guardia Costiera, le drammatiche immagini delle ricerche effettuate dai militari italiani al largo dell'isola di Lampedusa, nelle ore immediatamente successive al naufragio dell'imbarcazione carica di migranti, nella notte tra il 6 e il 7 ottobre 2019.Al momento sono 13 le salme recuperate, tutte donne.Con il nulla osta della Procura di Agrigento le bare saranno portate in Sicilia dove verranno tumulate in cimiteri di diverse province.