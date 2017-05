Milano, aperto parco Zara-Expo con 27.000 metri di verde e orti

Milano (askanews) - Di cognome non fa Cerutti, ma Cappellaci. Eppure il Gino di Quarto Oggiaro, come quello della ballata di Giorgio Gaber, almeno per un giorno, è stato al centro dell'attenzione del suo quartiere. Ha ricevuto infatti dalle mani del sindaco, Giuseppe Sala, le chiavi del primo di 54 orti del parco Zara-Expo e si è detto felice di vivere in una delle zone più problematiche di Milano."Io ci sto benissimo, basta sapersi anche accontentare. Io penso che si stia molto meglio adesso perché prima c'era...lasciamo stare va".Il nuovo parco di 27.000 metri quadrati riqualifica infatti un'area in grande trasformazione e per il sindaco rappresenta un po' un modello da seguire nei prossimi anni."Questo è un piccolo ma significativo esempio di quello che noi vogliamo: recuperare sempre di più, un pezzo alla volta, verde per la città cercando di far progredire tutto, il centro e le periferie. Non deve essere un'idea che si dice in campagna elettorale".L'area verde è costata 1,7 milioni di euro ed è stata realizzata come opera di compensazione per l'apertura della strada interquartiere che dal 2015 unisce viale Zara con il sito dell'Esposizione universale.