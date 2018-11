Milano capitale della scienza con il festival Focus Live

Milano, (askanews) - Al Museo della Scienza e della Tecnologia a Milano ha preso il via Focus Live, il festival della scienza del mensile Focus in programma fino a domenica 11 novembre con centinaia di ospiti, esperimenti ed installazioni. Ad inaugurare il festival, un ospite d'eccezione, Piero Angela, intervistato dal direttore di Focus, Jacopo Loredan. E-Distribuzione, azienda leader nel settore della distribuzione di energia elettrica, è main sponsor dell'evento dove ha presentato tre progetti d'eccellenza nel campo dell'innovazione.Come l'utilizzo dei droni per ispezionare le linee elettriche e segnalare eventuali anomalie. Un'autentica rivoluzione che ha suscitato molto interesse fra il pubblico grazie alla possibilità di provare dal vivo l'utilizzo della realtà aumentata. Fra i vantaggi, anche il volo non a vista fino a 100 km di distanza che permette di ispezionare ampi tratti di rete elettrica."Il plus dell'utilizzo dei droni è garantire la sicurezza dell'operatore. Il nostro operatore è distante dallo scenario nel quale sta operando il drone e ha la possibilità di vedere il nostro elettrodotto. Non ha più la necessità di andare a camminare sotto l'elettrodotto per fare l'osepzione della linea. Questo ci garantisce un impatto di sicurezza oltre al fatto che in contemporanea con l'ispezione portiamo a casa una serie di dati tecnici della linea che sono estremamente importanti per consentirci i monotoraggi e le analisi con i vari sistemi di intelligenza artificiale messi a disposizione dall'azienda", ha dichiarato Giorgio Gai, Safety Advisor per il Progetto Droni di E-Distribuzione.Altro progetto presentato da E-Distribuzione è l'utilizzo della realtà virtuale per la formazione dei tecnici che devono intervenire sulle linee. Nella mattinata di inaugurazione, i visitatori di Focus Live hanno avuto la possibilità di provare la realtà virtuale e simulare diversi scenari di intervento, come fossero dei veri tecnici di E-Distribuzione, suscitando tanto interesse, anche fra le scolaresche."La realtà virutale è un sistema assolutamente innovativo con cui facciamo formazione. La formazione è essenziale per poter lavorare in sicurezza. La sicurezza è per noi un fattore fondante", ha dichiarato Debora Stefani, Responsabile Sicurezza, Salute e Ambiente di E-Distribuzione.Ultimo e più importante progetto presentato, è il contatore intelligente di seconda generazione Open Meter che permette di analizzare nel dettaglio i consumi in tempo reale per ottimizzare i costi, che abilita la domotica e le smart grid consentendo di integrare nella rete l'energia prodotta da fonti rinnovabili. Con Open Meter il cliente diventa protagonista delle proprie scelte di consumo. Al Focus Live i visitatori hanno la possibilità di comprenderne i vantaggi grazie all'esperienza di un video immersivo proiettato in un ambiente che riproduce un salotto di casa."Open Meter è tecnologia d'avanguardia di E-Distribuzione. Un nuovo contatore che è ispirato a un concetto di energia aperta, accessibile e tecnologicamente all'avanguardia", ha spiegato Elisabetta Canavesio, Responsabile Area Operativa Nord-Ovest Open Meter Deployment.Open Meter è già stato installato nelle abitazioni di 6 milioni di clienti, un primato mondiale, con l'obiettivo di arrivare a 32 milioni di abitazioni nei prossimi anni.