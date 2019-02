Milano Fashion Week, la prima sfilata in monopattino elettrico

Milano, 20 feb. (askanews) - La fashion week di Milano sotto il segno della smart mobility. Per celebrare i 120 anni dalla sua fondazione, Matchless London, ha inaugurato la manifestazione con un innovativo street show: la prima sfilata in monopattino. Cinquanta modelli del brand inglese di outwear e accessori hanno indossato i capi della nuova collezione a bordo dei monopattini elettrici di Helbiz. La filosofia dello sharing promossa da Helbiz - che a Milano ha avviato il servizio di noleggio dei monopoattini attraverso una app - è stata scelta da Matchless per realizzare un evento che nel corso della settimana della moda coinvolgerà alcune importanti vie della fashion week milanese.