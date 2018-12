Milano ieri e oggi, un percorso fotografico sulla Highline

Milano (askanews) - Una doppia prospettiva su Milano, presente e passata, dalla Highline meneghina sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele. Il Gruppo MilanoCard ha presentato "Tutta mia la città!" un percorso fotografico in collaborazione con il Circolo Fotografico Milanese, il Civico Archivio Fotografico e il fotografo Andrea Cherchi, allestito in uno dei luoghi più suggestivi della città. A presentarci il progetto l'amministratore delegato di MilanoCard, Edoardo Scarpellini: "Abbiamo immaginato proprio un racconto - ha detto ad askanews -: Milano dal 1865 ai giorni nostri, ma con un racconto che è anche un confronto, con la curiosità di scoprire come erano negli anni Sessanta determinata via o un determinato palazzo, e scoprire come sono oggi. Quindi abbiamo preso le foto dell'epoca, le foto di oggi dello stesso luogo, degli stessi monumenti e le abbiamo messe uno a fianco all'altra".Dall'alto ogni prospettiva diventa più affascinante, e la città che è stata di Boccioni, ma anche di Gio Ponti e su cui svetta la Madonnina, si svela ogni volta con un diverso dinamismo. E MilanoCard punta a valorizzare sempre più luoghi della storia meneghina, in una chiave contemporanea."Quello su cui ci stiamo focalizzando adesso, che abbiamo diversi luoghi - ha aggiunto Scarpellini - è il riempire di contenuti questi luoghi, quindi non più solo luoghi da vedere una sola volta, ma da vivere".Cominciando dalla Highline, che in un'unica occhiata consente di abbracciare tanto la storia secolare di Milano, quanto il suo sempre più affascinante skyline.