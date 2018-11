Milano, il sindaco Sala si scusa per i tramezzini in mensa

Milano (askanews) - A causa di uno sciopero del personale di Milano Ristorazione ai bambini delle scuole milanesi sono stati serviti tramezzini al posto del solito pasto in mensa, di scarsa qualità secondo i genitori che hanno protestato con l'amministrazione. Il sindaco Giuseppe Sala si è scusato per il comportamento tenuto dalla partecipata del Comune che gestisce le mense scolastiche della città."È inaccettabile ha detto a margine di un incontro a Niguarda . Milano Ristorazione avrebbe dovuto trovare soluzioni migliori. Ho chiesto agli assessori Cristina Tajani e Laura Galimberti di convocare azienda e sindacati. Ai sindacati va detto che lo sciopero ovviamente è un diritto ma quando si parla di bambini la faccenda è più delicata. L'azienda ha sbagliato: capisco che non avevano alternative che preparare i tramezzini, ma non potevano essere di quella qualità. Un episodio che non si deve più ripetere. Mi scuso".Il pasto sostitutivo era stato criticato da molti genitori che hanno diffuso sui social le foto del pasto considerato immangiabile.