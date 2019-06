Milano, 29 giu. (askanews) - Centinaia di migliaia di persone per le strade di Milano per il Pride 2019. Nonostante il grande caldo la parata ha riscosso grande adesione e, tra balli, esibizioni e tanto colore si è ribadita la centralità dei diritti e della libertà di essere se stessi da ogni punto di vista. Moltissime anche le grandi aziende che hanno aderito al Pride, tra cui grandissimi nomi dell'economia globale, per l'edizione della parata con il record di sponsor privati.