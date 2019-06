Milano pride, video della transgender Blilat per comunità Lgbtq

Milano, 20 giu. (askanews) - In occasione della Milano pride week, la manifestazione dell'orgoglio delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, asessuali, intersessuali e queer in programma nel capoluogo lombardo dal 21 al 30 giugno 2019 SodaStream International Ltd. presenta la sua nuova campagna video che ritocca le classiche foto ritratto del passato per sostenere l'inclusione della comunità LGBTQ.Le foto resistono alla prova del tempo ed è proprio per questo che SodaStream ha deciso di rivedere i momenti classici della storia attraverso la lente LGBTQ. Dai minatori che posano orgogliosi davanti all'obiettivo nelle loro ruvide tute da lavoro mentre si baciano alla meravigliosa sposa transgender in piedi accanto alla mamma, passando dalla coppia omosessuale pronta per il ballo di fine anno e molti altri ritratti, questa campagna lancia il messaggio che nessuno avrebbe mai dovuto nascondere la propria vera natura.La sposa del video è Lila Blilat, donna transgender il cui percorso personale sta a cuore a SodaStream. Il suo passaggio da una tradizionale comunità musulmana nomade a condizione di donna libera e orgogliosa, divenuta il volto della Tel Aviv Pride Parade 2019, è stata fonte di ispirazione. Lila è originaria della città beduina di Rahat in Israele, dove si trova lo stabilimento di SodaStream. L'azienda leader nel mondo per la preparazione domestica di acqua frizzante e bevande gasate supporta attivamente questa comunità, fornendo impiego anche e soprattutto alle donne, spesso scoraggiate dalla famiglia a lavorare."Per me è un sogno che diventa realtà essere stata scelta per rappresentare l'immagine perfetta della sposa in una campagna globale - ha commentato Lila Blilat - questa opportunità mi ha dato la forza per continuare a lottare per essere me stessa e aiutare le altre persone a fare lo stesso. Sono convinta che questo video aiuti a condividere l'amore".