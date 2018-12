Milano, Sala: "Primato su qualità della vita merito dei milanesi"

Milano (askanews) - Il primato di Milano nella classifica annuale de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle provincie italiane "è una buona notizia" e "spero che siano contenti più che altro i milanesi perché il merito è dei milanesi, mio è in minimissima parte. È dei milanesi che stanno rilanciando nell'ambizione di essere una città migliore". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione della serie tv della Rai "La compagnia del cigno"."Ci mancherebbe che non ci fossero delle criticità, siamo consapevoli che il lavoro non è finito. Il tema della sicurezza è un tema come in tutte le città grandi e ricche, dove la criminalità si raduna. E a Milano probabilmente si denuncia molto", ha sottolineato Sala. "È anche vero che Milano si deve confrontare con le città internazionali, quindi anche per questo abbiamo ancora molto da fare. Indubbiamente quello che emerge è una città che sta cambiando e quando Milano riesce a cambiare dà sempre il meglio di sé", ha proseguito Sala.Quello del Sole 24 Ore, ha aggiunto il sindaco, "è un buon riconoscimento, uno stimolo a fare ancora meglio. Non ho certo la sensazione che i milanesi si siederanno sugli allori, ma vedo nella città tanta voglia di fare ancora meglio, per noi stessi e anche per il nostro paese", ha proseguito il primo cittadino. Quanto all'indicatore di cui va più fiero, Sala ha citato la capacità della città "di essere attrattiva per i giovani: questo dà l'idea di una città viva che cambia dove le università giocano un ruolo importante".