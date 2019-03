Milano, sparatoria davanti a bar in piazza Gasparri: 2 arresti

Milano, 5 mar. (askanews) - I carabinieri hanno arrestato due pregiudicati che la mattina dell'11 settembre 2018 avevano dato vita ad una fitta sparatoria davanti ad un bar di piazza Gasparri, nel difficile quartiere periferico Comasina di Milano. Ne erano usciti miracolosamente indenni, mentre i proiettili si erano conficcati nelle auto e sugli scooter parcheggiati, oltre che nei muri e sulle vetrine. Nonostante la reticenza o la vera propria omertà di diversi testimoni oculari, i militari hanno ricostruito che poco prima della sparatoria un 44enne, tra l'altro già coinvolto nell'operazione Infinito contro le cosche di 'ndrangheta nel Milanese, aveva avuto un violento diverbio con un 35enne al culmine del quale lo aveva aggredito con un coltello. L'uomo era fuggito, ma poi si era ripresentato nella piazza dove il 44enne lo ha raggiunto sparandogli, ma il 35enne aveva risposto al fuoco. Le indagini proseguono per chiarire il movente della sparatoria. Il tenente colonnello dei carabinieri Michele Miulli, comandante del Nucleo investigativo che ha svolto le indagini:"E' un evento che è accaduto sotto gli occhi di tutti, lì nei pressi c'è un ufficio postale, una scuola, tanti esercizi commerciali, gli avventori nel bar, quindi è stato in qualche modo un evento che ha destabilizzato molto l'ambiente ma nonostante questo non tutti hanno trovato semplice raccontare quello che era accaduto", ha spiegato.