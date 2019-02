Milano, telecamere sui mezzi Atm collegate a centrale dei vigili

Milano (askanews) - A Milano sono più di 6.000 le telecamereinstallate da Atm per il controllo della rete e della flotta deimezzi pubblici e circa 500 di queste sono già in grado ditrasmettere in tempo reale da bus, tram e metropolitane inmovimento. Strumenti di sicurezza che presto saranno adisposizione anche della polizia locale, che ha firmato unaccordo di collaborazione con l'azienda.Luca Bianchi, presidente di Atm: "I mezzi che entrano sono dotati ormai già da tempo di tutti i sistemi di collegamento in tempo reale con le centrali operative.Un mezzo oggi acquistato nuovo ha delle misure di sicurezza cometelecamere a copertura integrale, sistemi anticollisione, sistemidi recupero dell'energia, per cui sono dei mezzi molto efficacida un punto di vista ambientale e di efficienza operativa".Un esempio sono gli 80 nuovi tram che Atm acquisterà nei prossimianni grazie alla gara, con base d'asta di 213 milioni di euro,che ha visto prevalere la spagnola Stadler Rail Valencia, maintanto centinaia di occhi elettronici vengono già puntati ognigiorno soprattutto su pacchi e bagagli sospetti abbandonati inmetropolitana, come conferma il direttore generale di Atm, ArrigoGiana. "Mediamente ne abbiamo uno al giorno, di diversa intensità egravità, che determinano per forza di cose un'interruzione delservizio e l'attivazione di una serie di procedure di sicurezza".L'intesa con i vigili prevede anche il rafforzamento delcontrollo di mezzi e stazioni, in particolare nelle ore serali,attraverso pattuglie miste di agenti della polizia locale eguardie giurate di Atm.