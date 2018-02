Roma, (askanews) - Una ragazza di 19 anni è stata uccisa a coltellate, a Milano. È stata trovata morta in un appartamento di Via Brioschi 93, nel quartiere Stadera, alla periferia Sud della città.La squadra mobile di Milano ha fermato un uomo, un tranviere di 39 anni che vive con sua moglie nell'abitazione dove è stato rinvenuto il corpo della ragazza e che ha dato l'allarme.La vittima si chiamava Jessica Valentina Faoro, e da quanto si apprende sarebbe stata ospite in passato di una comunità.