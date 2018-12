Ministra Grillo presenta il documento su governance del farmaco

Roma, (askanews) - La ministra della Salute Giulia Grillo ha presentato il documento sulla governance del farmaco, una revisione del prontuario farmaceutico nazionale, che, secondo gli addetti ai lavori, potrebbe far risparmiare quasi 2 miliardi di euro l'anno. Ci sono infatti distorsioni della spesa farmaceutica - ha ricordato Grillo - che nel 2018 è stata di 30 miliardi di euro, di cui 6-7 miliardi a carico dei cittadini e 22-23 miliardi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. "È stato presentato il nuovo documento sulla governance del farmaco, documento che porterà efficienza, che porterà maggiori investimenti per le nuove terapie e che ovviamente eliminerà una serie di sacche di inefficienza, che per troppi anni sono rimaste nel cassetto dell'agenzia italiana del farmaco. Questo grazie al lavoro che abbiamo fatto con il professor Silvio Garattini, con gli specialisti e il nuovo direttore dell'agenzia italiana del farmaco", ha affermato la ministra, a margine della presentazione del documento di programmazione della nuova governance farmaceutica a Roma."Ci sarà un lavoro di coordinamento con al federazione dei medici, nella libertà di prescrizione del medico, vogliamo semplicemente fare informazione e far passare il nostro paese da un consumo di equivalenti che viaggia sul 18%, raggiungere il valore medio europeo sul 50-60%, questo perché ci sono farmaci che hanno lo stesso valore terapeutico, ma il cittadino non è adeguatamente informato su questo e il medico deve fare la sua parte", ha aggiunto Grillo.