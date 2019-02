Manila, 21 feb. (askanews) - Miss Universo torna a casa e sfila fra le strade di Manila. Catriona Gray dopo aver battuto 90 concorrenti da tutto il mondo e aver vinto lo scettro di più bella dell'Universo si è goduta l'affetto dei suoi concittadini in una parata organizzata in suo onore.Gray, 24 anni, studentessa di musica, ha detto che il suo obiettivo è sfruttare questa visibilità per dare spazio all'organizzazione con cui collabora nelle Filippine che si occupa di educazione e prevenzione riguardo ad Hiv e Aids, un tema che le interessa particolarmente da quando ha perso un caro amico per le complicazioni dovute all'Hiv.