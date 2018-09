Monte Serra, Ceccardi: importante rischio dissesto idrogeologico

Firenze, 28 set. (askanews) - "L'immagine della devastazione è terrificante. Dove c'era quella distesa di verde, c'è una distesa di cenere. Il monte è completamente annerito. Ma la forza del popolo pisano è grande, si è rialzato altre volte dopo calamità naturali e lo farà anche questa volta. Vedo tanta operosità tra i Comuni e i cittadini". Lo ha spiegato, in un'intervista ad Askanews, il sindaco di Cascina, Susanna Ceccardi, in merito alle conseguenze dell'incendio sul Monte Serra, nel pisano."Resta il pericolo importante del dissesto idrogeologico in conseguenza delle piogge. Ed è per questo che quando l'altro giorno è venuto a trovarci il sottosegretario all'Ambiente, Vannia Gava, in quota Lega, le ho fatto subito presente questo problema, ha accolto l'istanza e la sottoporrà immediatamente al ministro Sergio Costa, per avere risposte immediate"."La macchina dei vigili del fuoco e della protezione civile è stata assolutamente perfetta. Il Governo ha subito impiegato il massimo delle risorse, Canadair, elicotteri, che aveva a disposizione. Fortunamente, non c'erano altri incendi in quel momento in Italia. Non possiamo fare altro che ringraziarli", ha concluso Ceccardi.