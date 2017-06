Mosca dice addio alle guardiane delle scale mobili del metrò

Mosca (askanews) - Erano uno dei tratti più caratteristici della metropolitana di Mosca, una delle reti sotterranee più belle e celebrate del pianeta: quella legione di pensionati russi, spesso donne, a guardia delle scale mobili. Ferme nel loro gabbiotto mentre la gente scorre e pronte ad ammonire dall'altoparlante il passeggero indisciplinato sulle lunghissime scale mobili. Ora, questo retaggio di età sovietica è pronto alla pensione.Il metrò di Mosca sta cambiando volto in vista dei mondiali del 2018 che saranno ospitati in Russia. Tra le novità: il wi-fi in alcune stazioni, punti per ricaricare i telefonini, informazioni in inglese per i turisti e soprattutto la sostituzione di una buona parte delle vecchie scale mobili."Il nostro obiettivo è di garantire un trasporto in sicurezza dei passeggeri - ha spiegato l'ingegnere Alexander Kovalev - che possano prendere le scale mobili contenti e soddisfatti. Lungo tutta la scalinata abbiamo installato dei dispositivi speciali che servono ad arrestare il movimento in caso di pericolo".Queste scale mobili interminabili della stazione di Smolenskaia portano dalla profondità in superficie circa 90 mila passeggeri al giorno."Non riesco a guardare il telefonino su queste scale - ha raccontato una pendolare - ho paura e mi concentro solo sulla salita".Alcune delle scale mobili delle stazioni non vedono una revisione da decenni. Ma ora, in vista dei Mondiali, saranno sostituite con nuovi modelli ultra moderni. Scale mobili dal sapore meno retrò-sovietico ma più comode e più sicure.