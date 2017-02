Napoli, al museo Capodimonte i Van Gogh sottratti alla Camorra

Napoli (askanews) - Sono in mostra al museo Capodimonte di Napoli i due Van Gogh sottratti alla Camorra. I celebri quadri "Spiaggia di Scheveningen" e la "Chiesa di Nuenen" trafugati dal museo di Amsterdam dedicato all'artista olandese sono stati ritrovati a settembre dalla Guardia di Finanza in un casolare di Castellammare di Stabia, riconducibile a un ras del narcotraffico internazionale. E ora, prima di ritornare in Olanda, saranno esposti per venti giorni a Napoli.A riportare a casa le tele sarà il direttore del museo Van Gogh, Axel Ruger: "Viviamo oggi un'enorme gioia. Due quadri che sono mancati dalla nostra collezione per 14 anni sono stati recuperati. Questo è un miracolo che possiamo celebrare qui nella splendida città di Napoli"Alla cerimonia l'inaugurazione dell'esposizione dei quadri al Capodimonte, era presente anche il governatore campano Vincenzo De Luca, che subito ha sposato l'iniziativa, un modo per dire che la Campania non è solo terra di camorra, ma anche di legalità e d'arte. "Se impariamo a essere meno produttori di parole e un po' più produttori di fatti credo che faremo grandi passi in avanti"