Napoli, il pranzo dei poveri nella cattedrale col cardinal Sepe

Napoli (askanews) - Pizze, panuozzi e mozzarelle fresche in una cornice particolare. E' il pranzo dei poveri organizzato dal cardinale Crescenzio Sepe all'interno della cattedrale di Napoli. Lunghe tavolate, musica e varie prelibatezze per offrire un po' di calore umano a 600 persone, tra poveri, senza fissa dimora e nuclei familiari senza reddito. "Io credo che - ha detto Sepe - il sentirsi disposti ad accogliere questi nostri fratelli, tutto questo riempia i nostri cuori. Ogni gesto di solidarietà e di carità ridonda al bene di chi lo fa. Siamo più noi che riceviamo dai gesti di solidarietà di quanto noi riusciamo a dare agli altri".E' la prima volta in Italia che la cattedrale di una grande diocesi ospita un pranzo nel periodo natalizio. Una scelta voluta dall'arcivescovo di Napoli per accogliere un consistente numero di persone."La cattedrale è la casa di dio dove si fanno le cerimonie però è casa di dio anche quando si incontrano i poveri. Dare a loro un senso di fiducia significa anche rispettare la loro dignità umana", ha spiegato Sepe.Novità anche per il menù: niente di tradizionale, ma vari tipi di pizze e "panuozzi" preparati al momento grazie a una serie di forni allestiti sul sagrato del duomo. Ai partecipanti al pranzo è stato anche donato un buono valido per l'acquisto di due prodotti, a scelta tra accessori e capi d'abbigliamento, grazie alla cooperativa Ambiente sociale onlus con il contributo della Caritas italiana.