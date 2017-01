Napoli ricorda Pino Daniele a due anni dalla scomparsa

Napoli (askanews) - A due anni dalla scomparsa, Napoli ricorda Pino Daniele. Il cantante che ha raccontato una città e l'Italia intera con un mix musicale di rock e blues unico nel panorama italiano vive ancora nei vicoli della città, nella via che porta il suo nome o nel dolce ribattezzato in suo onore "Pinuccio" e distribuito gratis in occasione dell'anniversario della morte come omaggio all'artista. Ma soprattutto Pino Daniele vive nel cuore dei napoletani. "Per noi era tutto, è tutto, ha portato il meglio di Napoli in giro per il mondo", "ha rappresentato e rappresenta per Napoli, rappresenta il cuore di Napoli, dopo Totò viene Pino Daniele", dicono alcuni cittadini. "E' stato il più grande cantore di Napoli e i suoi problemi, con poesia ha detto le cose più gravi di questa città, io lo considero il nostro Giuseppe Verdi, se non di più".Nel giorno dell'anniversario della scomparsa, le canzoni di Pino Daniele hanno risuonato in tutta la metropolitana di Napoli.