'Ndrangheta, blitz fra Reggio Calabria e Canada: 14 arresti

Milano, 18 lug. (askanews) - In una operazione internazionale la Polizia di Stato di Reggio Calabria, coordinata dalla Dda, ha arrestato 14 persone affiliate alla n'drina Muià, federata alla potente cosca Commisso di Siderno. Fra i reati contestati, a vario titolo, associazione mafiosa transnazionale ed armata, porto e detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo del credito, usura e favoreggiamento personale, con l'aggravante del ricorso al metodo mafioso. L'inchiesta ha consentito di delineare gli assetti e l'operatività della 'ndrina Muià, collegata alla più affermata cosca Commisso, che tradizionalmente opera a Siderno (RC) e in Canada doe, hanno scoperto gli inquirenti, spesso avvenivano le riunioni organizzative per sfuggire alle indagini.