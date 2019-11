'Ndrangheta, Gdf: 45 arresti, destrutturata la cosca Bellocco

Reggio Calabria, 29 nov. (askanews) - Una vasta operazione contro la 'ndrangheta è partita alle prime luci dell'alba. I militari del Comando Provinciale di Reggio Calabria della Guardia di Finanza, insieme al Gico, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica - Dda, stanno eseguendo 45 ordinanze di custodia cautelare.I soggetti raggiunti dalle ordinanze sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico internazionale di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e rapina aggravate dall utilizzo del "metodo mafioso" e della transnazionalità del reato.Le attività investigative hanno consentito di destrutturare completamente la cosca di ndrangheta riconducibile ai Bellocco di Rosarno e le sue articolazioni extra regionali, operanti in particolare nel Lazio, in Emilia Romagna e in Lombardia.