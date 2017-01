Nel Milanese trovate in un capannone 500 bici rubate

Milano, (askanews) - Oltre 500 biciclette rubate stipate in un magazzino nell'hinterland milanese: valore stimato 100mila euro. E' quello che hanno scoperto i finanzieri di Rho a Cornaredo, a nord ovest del capoluogo lombardo. Il capannone era di proprietà di un cittadino peruviano sprovvisto dei documenti che dimostrassero la provenienza delle bici, tutte prontamente sequestrate. Nei confronti dell'uomo invece è scattata la denuncia per ricettazione.Tutte le foto delle biciclette ritrovate sono disponibili sullapagina Facebook "Bici rubate e ritrovate - Milano" della polizialocale di Milano aperta da maggio 2016, in modo da permettere ilriconoscimento da parte dei legittimi proprietari che potranno rivolgersi al Gruppo di Rho o alla polizia locale di Milano presentando denuncia, corredata dalla documentazione che attesti la proprietà.