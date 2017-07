Nerf summer tour 2017, sfide all'ultimo dardo

Milano (askanews) - Al via la Nerf summer tour 2017, la sfida all'ultimo dardo dedicata agli appassionati dei blaster nerf. Dopo il primo appuntamento alla festa dello sport di Genova, la seconda tappa è a Bellaria-Igea Marina in occasione della nuova edizione della Notte In Rosa, la grande festa dell'estate della riviera romagnola, dal 7 al 9 luglio.I partecipanti dopo una sessione di allenamento con il supporto di un esperto vengono divisi in due team da quattro giocatori e potranno cominciare a sfidarsi, mescolando sport e divertimento.