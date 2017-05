New York, auto contro folla a Times Square: almeno un morto

New York (askanews) - Paura a New York, in Usa, dove un'auto è piombata sulla folla ad alta velocità a Times Square, nel cuore di Manhattan, investendo diverse persone, a quanto pare procedendo contromano in maniera intenzionale fino a schiantarsi contro i piloni che delimitano la zona pedonale.Secondo le prime informazioni ci sarebbe almeno un morto, una decina invece i feriti.Il conducente dell'auto, una berlina di colore rosso, sarebbe stato arrestato. Stando alle prime testimonianze, potrebbe essersi ttrattato di un incidente stradale; l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura che è finita sulla folla.