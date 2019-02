Nigeria, aperti seggi per presidenziali: esplosioni a Maiduguri

Daura, 23 feb. (askanews) - I nigeriani hanno iniziato a votare eleggere per il nuovo presidente, dopo un ritardo di una settimana che ha peggiorato le già pesanti tensioni politiche suscitando proteste e sospetti di brogli.Il presidente Muhammadu Buhari è stato uno dei primi in fila, quando i 120 seggi hanno aperto alle 8 della mattina. Ha votato nella sua città natale di Daura, nella Nigeria nordoccidentale.Un voto segnato anche dalla paura di attentati in un paese teatro di violenti attacchi del movimento islamista Boko Haram. Si segnalano bltiz in alcune città che hanno costretto i cittadini a fuggire e una serie di esplosioni udite a Maidiguri, nel nordest della Nigeria, ore prima dell'apertura del voto per le elezioni presidenziali e legislative. Gli abitanti hanno dichiarato di aver sentito diverse forti detonazioni attorno alle 6 del mattino, senza indicare la causa.