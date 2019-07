No Tav, la protesta con razzi e pietre. La polizia diffonde video

Roma, 24 lug. (askanews) - La protesta dei No Tav in Val di Susa, con razzi e lancio di pietre. Ecco il video diffuso dalla polizia relativo agli episodi dello scorso 20 luglio nel sentiero "Gallo Romano" che da Gaglione conduce al cantiere di Chiomonte.La Digos di Torino sta analizzando le immagini delle telecamere dislocate nell'area boschiva per individuare gli autori dei lanci di bombe carta e pietre. Sono stati inoltre esplosi razzi di illuminazione nautica, uno dei quali ha provocato un principio di incendio nell'area, spento grazie all'intervento delle forze dell'ordine e di tecnici del cantiere.