"Noi siamo la Marina", a Civitavecchia la cerimonia del 9 giugno

Roma, (askanews) - Si è svolta al porto di Civitavecchia l'annuale cerimonia per celebrare la Giornata della Marina Militare, nella storica data, il 9 giugno, che evoca l'impresa di Premuda durante la Prima guerra Mondiale. Una location suggestiva per la festa 2017, con gli equipaggi delle navi ormeggiate in porto ad accogliere i cittadini. Il motto scelto quest'anno è stato: "Noi siamo la Marina", come ha ricordato la ministra della Difesa Roberta Pinotti che ha preso parte alle celebrazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Capo di Stato Maggiore della Difesa (**parla a 46 circa), il Generale Claudio Graziano, e il Capo di Stato Maggiore della Marina (**parla a 44 circa), l'Ammiraglio Valter Girardelli.Pinotti: "E' particolarmente vero, e dobbiamo interpretarlo nel senso che noi italiani ci rispecchiamo nella nostra Marina e il nostro essere italiani si esprime anche attraverso l'operato dei cittadini in uniforme che servono sotto la bandiera che oggi festeggiamo".Quest'anno sono state anche consegnate le Bandiere di Combattimento agli equipaggi delle Fregate Europee Multi Missione (FREMM), le navi Alpino e Carabiniere.La ministra Pinotti ha voluto anche ricordare l'impegno quotidiano della Marina in operazioni nazionali e internazionali fondamentali soprattutto oggi che incombono nuove minacce."Minacce che chiedono riflessioni più profonde per saper conciliare l'apertura all'altro e le libertà del nostro vivere con l'insopprimibile difesa delle nostre società e dei cittadini. Anche in questo è protagonista la Marina. Quando è chiamata a intervenire per difendere la sicurezza dei nostri interessi vitali e dei concittadini che in mare lavorano prodigandosi nel prestare soccorso a chi, attraverso il mare, fugge da tragedie troppo grandi, alla ricerca di una vita più dignitosa".