Non chiamatelo canile, a Napoli la "casa d'accoglienza" per cani

Napoli, (askanews) - Apre a Napoli il primo "centro d'accoglienza per cani abbandonati", una struttura all'avanguardia che offre agli amici pelosi senza casa l'opportunità di essere accolti e curati prima di essere affidati alle famiglie che offriranno loro casa e affetto.Il centro accoglierà fino a 100 cani e sarà anche la sede dell'Autorità garante per i diritti degli animali, presieduta da Stella Cervasio che ha visitato la struttura prima della sua apertura ufficiale assieme al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e all'assessore comunale alle politiche sociali, Roberta Gaeta."Ha lo scopo sicuramente di accogliere i cani e dargli una prospettiva di arrivo in una famiglia che possa prendersi cura di loro - ha spiegato l'assessore - ma anche di sensibilizzare e promuovere una cultura di relazione con l'animale, che passa attraverso il rispetto, la conoscenza".Il Centro d'accoglienza, frutto della cooperazione istituzionale tra Comune, Asl e Università Federico II, sarà gestito proprio in collaborazione con l'Asl, la facoltà di Veterinaria dell'Ateneo e le associazioni di volontariato.