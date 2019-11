Oasi WWF, la liberazione del giovane gufo reale

Roma, 28 nov. (askanews) - E' stato liberato questa mattina sotto gli occhi di una scolaresca di Brescia un giovane gufo reale nato in cattività dalla coppia di gufi irrecuperabili ospiti dell area faunistica dell'Oasi WWF di Valpredina, nelle prealpi bergamasche.Inanellato, è dotato di dispositivo GPS per permettere agli studiosi di seguirne la rotta e monitorarne al contempo abitudini e spostamenti. Il GPS è stato acquistato grazie ai contributi raccolti da un istituto scolastico di Brescia che, attraverso l associazione dei genitori, ha scelto quest anno di finalizzare la somma raccolta a questo progetto. Il nome è stato scelto proprio dai ragazzi protagonisti della "adozione".Per il personale del CRAS WWF di Valpredina si tratta di un importante "test" finalizzato a verificare il comportamento di un giovane gufo reale, nato sano in cattività lo scorso maggio nell area faunistica dell oasi WWF e pronto per vivere libero in natura. Lo splendido rapace notturno non ha subìto quindi trascorsi clinici, è stato svezzato prima dai suoi genitori e poi si è "allenato" nella grande voliera a lui destinata, per prepararsi al volo in ambiente naturale.