Obama a Milano, visita la Pinacoteca Ambrosiana e il Duomo

Milano (askanews) - Prima volta a Milano per Barack Obama: il 44esimo presidente degli Stati Uniti è arrivato in città per partecipare all'evento "Seeds and Chips", dove tiene un keynote speech, e il giorno prima del suo intervento ha approfittato del tempo libero per qualche visita culturale nel capoluogo lombardo, dove riceverà anche le chiavi della città dalle mani del sindaco Beppe Sala.Obama è atterrato intorno alle 12 all'aeroporto di Linate con un volo privato, poi si è diretto al Park Hyatt, hotel di lusso nel cuore della città proprio accanto alla Galleria Vittorio Emanuele II e a due passi dal Duomo. Ad attenderlo fuori dall'ingresso principale c'era una piccola folla di turisti e curiosi, oltre a giornalisti, fotografi e telecamere: un po' di delusione perchè il corteo di auto ed è entrato da una via laterale, lasciando chi lo aspettava a bocca asciutta.Obama si è fermato in hotel per il pranzo ed è uscito alle 3 del pomeriggio per dirigersi in auto alla Pinacoteca Ambrosiana: all'uscita dal Park Hyatt ha salutato le decine di persone che lo aspettavano dietro le transenne per scattare una foto. Stessa scena si è ripetuta all'arrivo alla Pinacoteca e poi all'uscita dopo una visita di circa mezz'ora, quando ha salutato di nuovo la gente che lo acclamava. La seconda tappa della prima giornata milanese di Obama è stato il Duomo, dove è andato direttamente con il corteo di auto ed è entrato da un ingresso laterale. La visita è durata 40 minuti per poi rientrare in hotel dove ha incontrato il segretario del Pd, Matteo Renzi. Ad accompagnarlo nella visita della Cattedrale è stato l'arciprete del Duomo, Gianantonio Borgonovo. L'ultimo impegno della giornata per l'ex inquilino della Casa Bianca è la cena a Palazzo Clerici, sede dell'Ispi, l'istituto per gli studi internazionali. Il secondo giorno a Milano sarà infatti dedicato a "Seeds and Chips" e al suo discorso nel polo fieristico di Rho Pero.