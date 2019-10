Ocean Viking verso il porto di Pozzallo dopo 11 giorni in mare

Milano, 29 ott. (askanews) - Dopo 11 giorni in mezzo al mare, la nave Ocean Viking ha avuto il via libera dal ministero dell'Interno per sbarcare a Pozzallo. A bordo 104 migranti salvati dalla nave di Msf e Sos Mediterranee."Dopo giorni bloccati in mare e le terribili condizioni sofferte in Libia e durante tutto il loro viaggio, finalmente verranno portati in salvo", ha commentato Medici senza frontiere, "Queste lunghe e disumane attese devono finire".Sulla base dell'accordo di Malta 70 delle persone a bordo verranno ricollocate in Francia e Germania. Non c'è ancora stata invece alcuna indicazione di un porto sicuro per la nave Alan Kurdi, della ong Sea-Eye, che ha a bordo 90 persone salvate in mare e aveva anche denunciato di essere stata minacciata da imbarcazioni libiche.