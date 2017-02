Oltre 1.300 migranti soccorsi in mare: 12 gli interventi

Roma, (askanews) - Continuano senza sosta le operazioni di soccorso in mare della Guardia Costiera: circa 1.300 i migranti tratti in salvo nella sola giornata del primo febbraio nel Mar Mediterraneo. Dodici le operazioni coordinate dalla Centrale operativa della Guardia Costiera a Roma, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.I migranti salvati si trovavano a bordo di sei gommoni e sei barchini in legno e sono stati soccorsi da navi della Guardia Costiera e della Marina Militare, nonché da una nave britannica e una norvegese, inserita nel dispositivo Frontex.