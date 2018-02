Omicidio Milano, "la vittima era a casa Garlaschi da 15 giorni"

Roma, (askanews) - La vittima dell'omicidio avvenuto a Milano, la 19enne Jessica Valentina Faoro, si trovava da due settimane nell'appartamento di Alessandro Garlaschi, fermato come principale sospettato. Lo riferisce una vicina di casa."Io abito al quarto e lui al secondo. Non è tanti anni che è qui. La ragazza? Da quindici giorni, si sono visti insieme, vedevo una biondina, non è tanti anni che è qui. Ci salutavamo, era una persona che salutava.E marito e moglie come erano? "A vederli così sembravano due innamorati".Un collega dell'Atm afferma che Garlaschi era stato già condannato per stalking in passato: "E' stato condannato per stalking in passato per una collega".Mentre un giovane che ha frequentato la stessa scuola della vittima, racconta: "Veniva nella mia stessa scuola, alle medie. Era una bella ragazza, non ho mai conosciuto bene la sua storia".