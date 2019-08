Open Arms, Richard Gere: nuova legge sicurezza molto inquietante

Lampedusa, 10 ago. (askanews) - Il decreto sicurezza bis, ora legge, che prevede la confisca delle navi che sbarcheranno in Italia violando il divieto del ministero e multe fino a un milione di euro, preoccupa, e non poco, Richard Gere."Ero in vacanza con i miei amici a Roma e ho sentito di questa nuova legge molto inquietante. Così ho chiesto ai miei amici di Open Arms, cosa pensate di fare contro questa legge?".Non è stato facile, inoltre, trovare una barca per rifornire di acqua e provviste la nave Open Arms, attualmente in mare con 160 migranti, 39 imbarcati questa notte e 121 in attesa da 10 giorni dell'autorizzazione a sbarcare nel porto più vicino. Negli italiani qualcosa è cambiato, ha detto l'attore hollywoodiano e attivista per i diritti umani, oggi in conferenza stampa a Lampedusa assieme ai responsabili della ong spagnola e a Chef Rubio."Stavano finendo l'acqua e il cibo, è molto importante che portiamo loro acqua e cibo, ci sarà un'altra barca ad approviggionarli fra 5-6 giorni".Chef Rubio torna a parlare delle difficoltà avute per avere una barca:"Una persona, un fratello che purtroppo per delle minacce non ci ha potuto portare in barca, una persona rispettabilissima, un altro se ne è fottuto e ci ha dato la barca. È il sistema che va scardinato".Sul fatto che alla nave non viene concesso lo sbarco, il presidente di Open Arms Italia Riccardo Gatti ha annunciato di avere presentato alla Procura diRoma e di Agrigento un esposto denuncia chiedendo di verificare se questa situazione non rappresenti una fattispecie di reato. E nel caso individuare i responsabili".